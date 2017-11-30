Düzce Üniversitesi’nden Sağlıklı Kampüs etkinliği

Etkinlik kapsamında Düzce Üniversitesi öğrencilerine mevsim meyveleri ikram edildi.

Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, Genç TEMA Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli’nin katıldığı ve Genç TEMA Topluluğu üyelerinin katkı verdiği etkinlikte öğrencilere ücretsiz olarak meyve ikramında bulunuldu. Sağlıklı Kampüs etkinliğine katılan öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin kendileri için düzenlediği bu sosyal faaliyetten çok memnun olduklarını dile getirdiler. “Meyve Yiyelim Sağlıklı Beslenelim” sloganıyla hayata geçen ve sağlıklı yaşam için her gün meyve tüketmenin önemine dikkat çeken etkinlik ile öğrencilerin meyve tüketimini alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor.

“Sağlıklı Kampüs” etkinliği, Salı günleri gerçekleştirilmeye devam edecek.