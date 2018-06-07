Arıcılık konusunu içeren işbirliği protokolü, Rektörlük Makamında imzalandı. İmza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu ve DAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göç Rasgele katıldı.

İşbirliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına ise Başkan Mustafa Ör imzaladı.

İmzalanan protokol ile taraflar arasında bal dışındaki, arı sütü ve propolis gibi ürünlerin üretimi ve temini ile arıcıların yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerileriyle ilgili çalışmalar yürütülecek. Ayrıca Düzce Üniversitesi, Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne eğitim, Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve danışmanlık konularında destek sağlayacak.