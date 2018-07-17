Düzce Üniversitesinde“Teopolitik Açıdan 15 Temmuz” paneli düzenledi

İstiklal Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, davetli konuşmacılar; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat ve 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Sancar ile akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’in yaptığı panelle devam etti.

Düzce Üniversitesi olarak 15 Temmuz şehitlerini anma programı kapsamında bu paneli düzenlediklerini belirten Prof. Dr. İlhan Genç, devletimizin milletimizle birlikte hain darbe girişimini çökerttiğini ifade etti. Dış düşmanların olduğu kadar iç mihraklara da odaklanılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Genç, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarak sözü konuşmacılara bıraktı.

Programın ilk konuşmacısı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat, “Türkiye’de Dini Hayat ve Cemaatler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ülkemizde din alanıyla ilgili zorluklardan söz eden Prof. Dr. Hasan Onat, gelenekle dinin iç içe geçtiğini ve gelenek eleştirisinin din eleştirisi şeklinde algılandığına dikkat çekti. Sorunları sadece dış güçlere bağlamanın yanlış olacağı değerlendirmesinde bulunan Onat, sorunların çözümünde kendi gerçekliğimizle yüzleşmemiz gerektiğini sözlerine ekledi.

“Müslümanlar, düşünmenin, akletmenin namazdan ve oruçtan önce farz olduğunu unuttular.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Hasan Onat, İslam’ın akılla bağının kopartıldığında FETÖ gibi oluşumların ortaya çıktığına dikkat çekerek eleştirel düşünmenin ve aklın İslam’daki önemine vurgu yaptı. Son iki asırdır İslam coğrafyasındaki sorunların temelinde; aklın devre dışı kalması, düşünmemenin dinle meşrulaştırılması ve din alanındaki cehaletin büyüklüğü gibi sebeplerin yattığına işaret eden Prof. Dr. Onat, Türkiye’deki dini gruplarla ilgili bilgiler vererek devletin bu yapıları denetlemek zorunda olduğunun altını çizdi.

Programın diğer konuşmacısı 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Sancar ise “Dini Grup ve Cemaatlerin Teopolitik Tutumları ve Etkinlik Çabaları” konulu bir konuşma yaptı. İslam tarihinde birçok FETÖ gibi örgüt kurulduğunu ve FETÖ’nün bir sonuç olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Faruk Sancar, bu tür oluşumların 1100 yıl öncesine kadar uzandığını ifade etti. Cemaatlerde üye kazanma metodolojisinin ve teolojisinin aynı olduğunu dillendiren Sancar, en çok üzerinde durulması gereken noktanın ise cemaatlerin doktrinleri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Faruk Sancar, bu cemaatlerin teolojilerinin aynı, ideolojilerinin ise farklı olduğunu belirtti.

“Teopolitik Açıdan 15 Temmuz” başlıklı panelde konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtlayarak merak edilen konularda aydınlatıcı bilgiler paylaştı. Düzce Üniversitesi’nde yoğun ilgi gösterilen program, Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı tarafından konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.