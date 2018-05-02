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02 Mayıs 2018 14:39

Düzce Üniversitesi’ne bir ödül daha

Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla başlattığı “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasında en başarılı projeler belirlendi.

Düzce Üniversitesi’ne bir ödül daha

02 Mayıs 2018 14:39


Kredi Kayıt Bürosu’nun ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen yarışmaya, 156 farklı üniversiteden, 2262 öğrenci, 6 farklı kategoride, yaklaşık 920 projeyle başvuruda bulundu.


Bu önemli organizasyona en çok başvuruda bulunan Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksek Okulu, Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal Sorumluluk Proje yarışmasında bu yıl da ödül alma başarısı gösterdi.


Katılımcılardan büyük alkış alan üniversitenin adına ödülü proje yöneticisi Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş aldı.




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