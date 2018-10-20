Düzce Üniversitesi'nin dil eğitimi alanında ilk olma özelliği taşıyor

Dil öğretiminde “Özellikle yazma becerisi” alanındaki çalışmaların sunulduğu ve paylaşıldığı konferans, dil eğitimi alanında düzenlenen konferanslar alanında ilk olma niteliği taşıyor.

Yazma becerisinin odak noktası olarak belirlendiği konferansa, davetli konuşmacı olarak Doç. Dr. Hacer Hande Uysal, Doç. Dr. Hossein Farhady ve Dr. Rachael Ruegg katıldı. Program; Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç'in açılış konuşmasıyla başladı.

Programın diğer konuşmacısı, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve ikinci dil öğretimi, akademik söylem, erken yaşta dil eğitimi üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Hacer Hande Uysal, konferansta yaptığı açılış konuşmasında dil öğretiminde yazma becerisinin öğretiminin tarihi gelişiminden bahsetti.

Yeni Zelanda Victoria University of Wellington'da öğretim görevlisi olarak çalışan ve aynı zamanda “Yazma Merkezi Koordinatörlüğü” görevini yürüten Dr. Rachael Ruegg da, Yeni Zelanda, Japonya, Almanya ve Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerde dil ve yazma becerisi öğretimi konusunda 15 yıllık tecrübesini katılımcılarla paylaştı.

Programın bir diğer konuşmacısı olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hossein Farhady ise, başta İran olmak üzere çeşitli ülkelerde eğitim, öğretim ve araştırma üzerine 40 yılı aşkın deneyimiyle dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme konulu yaptığı çalışmaları anlattı.

İki gün süresince, 5 farklı oturumda toplam 45 farklı çalışmanın sunulduğu DU-ICOL 2018'e çeşitli üniversitelerden yerli ve yabancı öğretim görevlileri, öğrenciler ve öğretmenler katılım sağladı. Yazma becerisi temalı konferansta, Jackie Harshall tarafından akademik yazmayı öğretme stratejilerinin, İngilizce öğretilen sınıflarda nasıl kullanılabileceği üzerine önerilerin anlatıldığı bir workshop çalışması da gerçekleştirildi.

DU-ICOL 2018'in kapanış konuşması ise Iowa Üniversitesi'nden Norbert Francis tarafından telekonferans yöntemiyle yapıldı. Programın kapanışı, son gün Akçakoca'ya düzenlenecek gezi programı ile sona erecek.