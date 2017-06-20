Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Furat Akdemir tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Yrd. Doç. Dr. Faruk Ermemiş’in yaptığı dua sonrasında tasavvuf müzikleri eşliğinde verilen iftar yemeği ile devam etti.

İftar yemeğinin sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ramazan ayı münasebetiyle Düzce Üniversitesi mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Düzce Üniversitesi’nin şehit ve gazi yakınlarını ağırladığı için iftar programının anlamına vurgu yapan Rektör Çakar, tüm şehit ve gazi ailelerine başsağlığı ve hayırlı ömürler diledi. İftar sofralarında bir lokma ekmeği bile paylaşmanın çok değerli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Allah Üniversitemizin huzurunu, bereketini ve kardeşliğini her zaman korumayı nasip etsin” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ramazan ayının önemini yansıtır bir şekilde birlik ve beraberlik duyguları içinde gerçekleştirilen iftar programında, bu mübarek ayın kardeşlik ve paylaşma ayı olduğu vurgulandı. Düzenlenen iftar yemeği, gün geçtikçe büyüyen Düzce Üniversitesi’nde göreve yeni başlayan personellerin de tanışmasına vesile oldu.

Program, Düzce İl Müftüsü Selami Emen tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

Sosyal Tesislerde düzenlenen iftar programına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan İnce, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, İl Müftüsü Selami Emen, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, basın kuruluşlarının temsilcileri ile akademik ve idari personeller katıldı.