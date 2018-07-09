Düzce üniversitesinin kapıları açık

3. Açık Kapı Uygulamasında Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan; katılım sağlayan paydaşların düşünce ve önerilerini dinledi. Temmuz ayı Açık Kapı Uygulamasında üniversite mensuplarından gelen fikir, öneri ve talepleri tek tek not eden Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan; Açık Kapı Günlerinin Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin kurumsal kimliğinin gelişimine destek verdiğini belirterek katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Açık Kapı Uygulaması ile açık, şeffaf ve sağlıklı iletişim ortamı oluşturulduğuna vurgu yapan Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pehlivan; Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin kurumsal süreçlerine katkı sağlayacak her türlü düşünce ve perspektife açık olduklarını dile getirdi. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde 4. Açık Kapı Uygulaması, Ağustos ayının ilk Cuma günü gerçekleştirecek.