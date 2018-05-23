Düzce ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor

Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri şehir merkezinin dört faklı noktasında dolu dolu devam ediyor. Anıtpark ve Kalıcı Konutlar Bölgesinde yoğun katılım olduğu gözlenen programlarda son olarak ünlü TV programcısı Serdar Tuncer ve sanatçı Sedat Uçan, Düzcelilerle buluştu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programlarda Ramazan ayının fazileti ve önemi hakkında sohbetler yapılırken ilahi dinletileri de düzenlendi. Ayrıca Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan güreş stadyumunda da çocuklar için çeşitli oyunlar ve vatandaşlar için de tasavvuf musikisi dinletileri düzenlendi.