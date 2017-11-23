Düzce Valiliği’nden kış lastiği uyarısı

Açıklamada, 1 Aralık itibarı ile kış lastiği takmayan araç sürücülerinin cezai işlemle karşı karşıya kalacağını söylendi.

Düzce Valiliği tarafından yapılan yaptığı yazılı açıklamada, kış lastiği konusunda araç sürücüleri uyarıldı. Açıklamada, “Kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumlarda trafik güvenliği olumsuz etkilenmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla araçlarda kış lastiği kullanılmasının temini açısından aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’ne göre şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 01 Aralık 2017 – 01 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerinin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerekmektedir. Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecektir. Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini temin etmek amacıyla araç sürücüsüne güzergâh ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren izin belgesi verilecektir. Ayrıca, izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtilecektir. Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/a maddesinde belirlenen para cezası uygulanacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, trafik ekipleri ve belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılacak, kurallara ve alınan kararlara aykırılıkların tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır” denildi.