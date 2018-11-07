Düzce Valisi, kitaplaştırdığı doktora tezini öğrencilerin hizmetine sundu

Zülkif Dağlı, büyükşehir olmuş Kocaeli ve Sakarya inceleyerek hazırladığı doktora tezini 'Yeni Büyük Şehirler' adlı kitap haline getirerek üniversite öğrencileri ve ilgilenenlerin hizmetine sundu.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın doktora 'Yeni Büyük Şehirler' adlı doktora tezi kitap haline getirildi. 2018 yılı içinde tamamladığı doktorasında hazırladığı ve Büyükşehirler haline gelen illerin geçtiği yeni yönetim anlayışını inceleyen tezini kitap haline geten Vali Dağlı, kitabı ile üniversite öğrencileri ve ilgilenenlere faydalı olmayı amaçlıyor. Yaklaşık iki ay önce 5 bin adet basılan Yeni Büyük Şehirler isimli kitap kitapçıların raflarında yerini aldı.

Hazırladığı tezde büyükşehir yasası ile 2014 yılında köklü bir değişimin gerçekleştiğini belirten Vali Dağlı, "81 ilimizden 30'u büyükşehir statüsünde il özel idareler kapatıldı ve yeni bir yönetim modeline geçildi. Buralarda belediye sınırları, il sınırlarına kadar genişletildi. Burada ben tez çalışmamı kitap haline getirdim. Büyükşehir modeli il sınırlarına kadar genişledikten sonra nasıl gelişmeler oldu, hizmetler ne yönde cereyan etti, bunları inceledim. Burada ben Kocaeli ve Sakarya illerini örnek olarak inceledim. Burada çalışan kamu görevlileri, ilgili aktörler, tüm belediye başkanları, ilgili oda, STK başkanları, ilgili muhtarlar olmak üzere tamamına sormak üzere görüşlerini aldık. 4 yıl zarfında neler değişti, gidişatta neler değişti, durum nedir? Hizmetler daha iyi hale mi geldi? Sekteye mi uğradı? Bunları tez haline getirdik ve kitaplaştırdık. İnşallah öğrenciler ve konuyla ilgilenenler için faydalı olur” ifadelerinde bulundu.

Vali Dağlı, inceleme yaptığı Sakarya ve Kocaeli illerde büyükşehir modelinin pozitif karşılandığını işaret ederek, “Değişim noktasında incelediğim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan değişikliklerin pozitif yönde olduğunu gördüm. Çünkü Kocaeli ilimiz coğrafi olarak büyük olmayan bir ilimiz. Bu manada gelişmelerde çok olumlu. Kaldı ki önceden de İstanbul ve Kocaeli zaten il sınırlarına kadar sınırları değişmişti. Sınırları eşitlenmişti. Sakarya'da da durumun pozitif olduğunu gördük. Ancak coğrafi olarak daha büyük olan illerde nasıl cereyan edeceğini bilemiyoruz. Bunun araştırılması gerekiyor” diye konuştu.