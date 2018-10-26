Düzce ve Van polisinin yaptığı operasyonda 114 kilo eroin ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada D-100 Karayolu üzerinde durdurulan bir minibüste Narkotik Madde Arama Köpeği Shadow ile yapılan aramada, minibüsün değişik yerlerine zulalanmış halde 51 paket halinde 29 kilo Eroin maddesi ele geçirdi. Şahısla birlikte hareket ettiği tespit edilen diğer bir araç TEM Otoyolu Gölyaka girişinde durdurulurken araçta bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan operasyonda Van ilinde tespit edilen ahırda gömülü vaziyette 2 varil ve 2 çuval içerisinde paketlenmiş şekilde toplamda 149 paket halinde 85 kilo Eroin maddesi ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 200 paket halinde toplam 114 kilo Eroin maddesi ele geçirilmiş oldu. Düzce'de 2 şüpheli gözaltına alınırken Van ilinde de 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar ile ilgili Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adli tahkikat devam ediyor.