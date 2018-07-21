Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 18:52

Düzce Yağlı Güreşleri başpehlivanı Recep Kara oldu

Düzce Belediyesi 12.

Düzce Yağlı Güreşleri başpehlivanı Recep Kara oldu

21 Temmuz 2018 18:52

Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde finalde Serhat Balcı’yı yenen Recep Kara başpehlivan oldu.


Düzce Belediyesi tarafından kalıcı konutlar bölgesinde yapılan Çolak İsmail Atay er meydanında düzenlenen 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 32 Başpehlivanın katıldığı güreşlerde finale kalan Recep Kara, Serhat Balcı’yı puanla yenerek başpehlivan oldu.


Güreşlerin ardından Başpehlivan Recep Kara’ya kupasını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay verdi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “İyi bir mücadele oldu. Katılan tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Başpehlivanımız Recep Kara’yı kutluyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç