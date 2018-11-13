Düzce'de 100 noktaya giysi kumbarası konuldu

Düzce Belediyesi geri dönüşüme yepyeni bir boyut kazandırıyor. Çeşitli atıklarının geri dönüşümünü teşvik amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kullanılmayan giysiler için de kumbaralar oluşturuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliği ile uygulanacak proje ile şehir merkezi ve çevresinde 100 farklı noktaya kumbara yerleştirildi. Belli aralıklarla kontrol edilecek kumbaralardan çıkan giysi ve ayakkabılar Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edilecek. Burada değerlendirmeden geçecek eşyalardan kullanıma uygun olanlar temizlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için tasnif edilecek. Konu hakkında yapılan açıklamada vatandaşların kullanmadığı giysi ve ayakkabıları atıklarla karıştırmadan yeniden kullanıma kazandırılması amaçlandığının altı çizildi.