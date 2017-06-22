Düzce’de 106 Camide namaz duaları kitapçığı dağıtıldı

Merkez ve Cedidiye Camiinde vatandaşlara lokma dağıtılmasının yanı sıra şehir genelinde 106 camide namaz dualarından oluşan bir kitapçık dağıtıldı.

Düzce Belediyesi İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesinde de vatandaşları yalnız bırakmadı. Camilerde düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında 106 camide içinde namaz dualarının bulunduğu ve Türkçe okunuşlarının da yer aldığı küçük bir kitapçık dağıtıldı. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez ve Cedidiye Camileri önünde kurulan stantta namazdan çıkan vatandaşlara toplam 6 bin lokma ve şeker dağıtıldı.