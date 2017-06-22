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22 Haziran 2017 11:16

Düzce’de 106 Camide namaz duaları kitapçığı dağıtıldı

Düzce Belediyesi ‘Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ faziletine uygun etkinlikler düzenledi.

Düzce’de 106 Camide namaz duaları kitapçığı dağıtıldı

22 Haziran 2017 11:16

Merkez ve Cedidiye Camiinde vatandaşlara lokma dağıtılmasının yanı sıra şehir genelinde 106 camide namaz dualarından oluşan bir kitapçık dağıtıldı.


Düzce Belediyesi İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesinde de vatandaşları yalnız bırakmadı. Camilerde düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında 106 camide içinde namaz dualarının bulunduğu ve Türkçe okunuşlarının da yer aldığı küçük bir kitapçık dağıtıldı. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez ve Cedidiye Camileri önünde kurulan stantta namazdan çıkan vatandaşlara toplam 6 bin lokma ve şeker dağıtıldı.




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