Düzce'de 112 AÇM il koordinasyon toplantısı yapıldı

Düzce Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol'un başkanlık ettiği toplantıya, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Osman Koru, Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Adnan İşler, 112 Düzce ili Kurum Temsilcisi Cem Mülküt ile diğer kurumların yetkilileri ve birim sorumluları katıldı.

Toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Süleyman Ünal'ın yürütülen çalışmalar ve istatistikler üzerine sunumu ile başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi Kurumunu işletmek ve geliştirmek için mevcut sorunların tüm kurumların işbirliği ile en kısa sürede giderileceğine inandığını belirten Düzce Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol bütün kurumlara başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.