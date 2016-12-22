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22 Aralık 2016 11:33

Düzce’de 112 ekipleri durmak bilmiyor

Düzce’de 112 ekipleri durmak bilmiyor

22 Aralık 2016 11:33

Düzce 112 Sağlık ekipleri 3 gün yağan kar yağışında büyük mesai harcadılar. Ekipler yoğun kar yağışının sürdüğü 3 gün boyunca bir çok kez paletli ambulans ve normal ambulans ile can kurtardılar.
Düzce 112 Ekipleri halkın sağlığı için 24 saat hazır vaziyette bekliyor. 112 ekipleri yoğun kar yağışında da dur durak bilmedi. 24 saat esasına göre paletli ambulans da görev yaparken bir çok hastanın kurtarılmasında fayda sağladı. Normal ambulansın gittiği noktaya kadar giden 112 ekipleri sonrasında paletli ambulansı devreye soktular. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bir çok hasta ve hamile bayan bu şekilde hastanelere nakil edildi.

Bir can değil 2 can kurtarıyorlar
4x4 özelliğe sahip 112 Acil Servisin paletli ambulansları, özel yapısı sayesinde zorlu kış şartlarında dahi rahatça ilerleyebiliyor. Özel paletleri sayesinde dağ-bayır dinlemeden ilerleyebilen paletliler, içerisinde bulundurduğu ekipmanlarıyla ve donanımıyla da normal bir ambulansı aratmıyor. Zorlu kış şartlarında her türlü acil vakalara ulaşmak için kullanılan bu ambulanslar, kimi zaman gebe hastaları da kentteki en yakın hastaneye ulaştırarak 2 can birden kurtarıyor
Yoğun kar yağışının sürdüğü 3 gün boyunca paletli ambulansın 7 vakaya çıkış yaptığı, normal ambulanslarında 351 vakaya çıkış yaptığı öğrenildi.



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