Düzce'de 12 bin 244 öğrenci servis ile okula gidiyor

Düzce'de 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında toplam 12 bin 244 öğrenci taşıma yolu ile okula gidiyor. 12 bin 244 öğrenciye toplamda 850 servis aracı hizmet veriyor.

Öğrenci taşımacılığı ve servislerin denetlenmesi konularında bir açıklama yapan Düzce Valiliği, Düzce'de 12 bin 244 öğrencinin 850 servis aracı ile okullarına getirildiğini belirtti. Yapılan yazılı açıklama da ayrıca, servislerin denetim ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı söylendi.

Düzce Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde; “2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında ilimiz genelinde toplamda 12.244 ilköğretim, imam hatip ortaokulu, ortaöğretim öğrencisi ile özel eğitim öğrencisi ve kursiyerlerimiz 156 taşıma merkezi okula 850 servis aracı ile taşınmaktadır. Ayrıca taşıma kapsamındaki bu öğrencilere yönetmelik gereği sıcak öğle yemeği hizmeti de verilmektedir. 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve MEB 31/05/2018 tarihli ve E.10631430 sayılı Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar tebliği gereğince il genelinde resmi taşıma haricindeki öğrenci taşımalarına da düzenleme getirilmiştir. Özel Servis taşımacılığı yapacak kişi ve firmalar okul idarelerince sözleşme imzalandıktan sonra Yönetmelik ve Usul Esaslara uygun araçlarla taşıma yapabilmektedirler. Okul servis araçları ile eğitime erişim sağlayan çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla güvenliği arttırıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak için il Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimleri, okul aile birlikleri, veliler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Belediyesi ile birlikte yıl boyunca eğitim, rehberlik ve denetim çalışmaları yapılmaya devam edilecektir.”