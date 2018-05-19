Düzce’de 19 Mayıs kutlamaları Fener Alayı ile başladı

Fener Alayına yüzlerce Düzceli ellerinde fener ve bayraklarla katılırken, Mehter takımının marşlarına eşlik ettiler.

Mehter takımının marşları eşliğinde Belediye önünde toplanan yüzlerce Düzceli ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark’a kadar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları ile yürüdü.

Fener Alayına katılan vatandaşlar, gururlu, mutlu olduklarını ve bu etkinliklerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Fener Alayı, Anıtpark’ta Mehter takımının verdiği mini konserle sona erdi.