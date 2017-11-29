Düzce’de 21 bin 748 hayvana aşı yapıldı

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Şap Programı kapsamında 158 köy 18 mahallede 19 bin 456 baş büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldığı bildirildi. Ayrıca koruyucu olarak 70 köyde bin 264 baş buzağıya brusella, 5 köyde 151 baş büyükbaş hayvana çiçek aşısı, 14 köyde 143 köpeğe kuduz, 6 köyde 734 küçükbaş hayvana PPR aşısı uygulandığı aktarıldı.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin yapılan denetimlerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadığı bildirildi.