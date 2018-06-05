Düzce’de 2,5 ton atık pil toplandı

30 okulun katıldığı yarışma sonucunda öğrenciler tarafından 2 ton 520 kilo atık pil toplandı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliği ile düzenlenen atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesine yönelik kampanya kapsamında Düzce’de yarışma düzenlendi. Çevre bilinci, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, İl sınırları içerisinde (tüm ilçeler, beldeler ve köyler dahil) bulunan tüm ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liseler arasında düzenlenen yarışmaya ilgi yoğun oldu.

Öğrencilerin atık pillerin bertaraf edilmesi konusunda eğitilmesini amaçlayan Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışmasında dereceye giren okullar da belli oldu. Tüm okulların topladığı atık piller toplam 2 ton 520 kg olarak belirlendi. Yarışmada 398 kg atık pil ile 23 Nisan İlkokulu birinci, 368 kg atık pil ile Uzunmustafa İlkokulu ikinci, 133 kg atık pil ile de 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu üçüncü oldu.

Yarışmaya katılım sağlayan ve dereceye giren ilk üç okula sırası ile masa tenisi takımı, satranç odası takımı ve spor seti hediye edilecektir. Yarışmaya katılım sağlayan tüm okullara ise yarışmaya gösterdikleri özen ve destek amacı ile voleybol, basketbol ve futbol topları, antreman yelekleri, badminton seti ve kaleci eldivenlerinden oluşan spor seti hediye edilecek. Yarışmanın ödül töreni 7 Haziran tarihinde Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak.