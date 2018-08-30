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30 Ağustos 2018 12:23

Düzce’de 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96 yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de kutlandı.

Düzce’de 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 12:23


Düzce Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yılı tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de coşkuyla kutlandı. İlk tören Atatürk Anıtı’na çelen bırakılmasıyla başladı. Ardından Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tebrikleri kabul eden Vali Zülkif Dağlı, protokol üyeleri ile birlikte İstanbul Caddesi üzerinde düzenlenen törenlere katıldı. Düzce İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Serdar Dolu’nun günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından Düzce Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser sergiledi. Konserin bitiminde Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler ile kamu kurum ve kuruluşlarında ki araçların geçiş töreni yapıldı.


Düzenlenen törenlere Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.




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