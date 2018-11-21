Düzce'de 4 bin 898 daireye yapı kullanım izni verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilere göre Düzce'de Ocak Eylül ayları arasında toplam 4 bin 898 kişiye yapı kullanım izni verildiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 593 bin 945 dairenin 536 bin 271'i özel sektör, 48 bin 209'u devlet sektörü ve 9 bin 465'i yapı kooperatifleri tarafından alındığı açıklandı.

Kocaeli'de yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 19 bin 986, Sakarya'da 13 bin 153, Düzce'de 4 bin 898, Bolu'da 2 bin 858 ve Yalova ilinde 3 bin 459 olduğu bildirildi.