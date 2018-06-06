Düzce’de 40 bin öğrenci 659 bin 491 kitap okudu

Zülkif Dağlı, “Annem Varsa Bende Varım” projesinin önümüzdeki dönemde orta ve lise son sınıflarda da uygulanacağını, öğrenciler için sınavlarda motive edici mahiyette kitaplar hazırlanacağını söyledi.

Düzce Valiliği ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlayıp öncülük ettiği, “Annem Varsa Bende varım, Kitap Okuma, Yazı Yazma ve Değerler Eğitimi Projesi” 2017 2018 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda 2017 yılının Mart ayında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in, aynı yılın Kasım ayında da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımları ile Düzce’de başlatılan projenin, öğrenci ve velilere sağladığı kazanımlar paylaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Proje kapsamında 40 bin öğrenciye ulaşmayı başardıklarını kaydetti. 2017 2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okuduğu kitap sayısının 659 bin 491’i bulduğunu ve öğrenci başına okunan kitap sayısının 17’ye yükseldiğini dile getiren Yiğit “Bu tabloyu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti” dedi.

“Artık çocuklarına zaman ayırıyorlar”

Proje ile birlikte ailelerin televizyon seyretmek, dizi izlemek, telefonla oynamak, bilgisayarla vakit geçirmek, kahvehanelere gitmek yerine çocuklarına zaman ayırdıklarını belirten Yiğit şöyle konuştu: “Öğrencilerimizi kitap okuma zevki ve yazı yazma becerisiyle buluşturup onlara değerler eğitimi sunan projemiz, çocuklarımızla birlikte aileleri de olumlu yönde etkilemiş, proje ile birlikte bir çok aile televizyon seyretmek, dizi izlemek, telefonla oynamak, bilgisayarla vakit geçirmek, kahvehanelere gitmekten vazgeçip çocukları ile birlikte zaman geçirmeye başlamışlardır. Kısa zamanda olumlu sonuçlar veren projemizin Ortaokul öğrencilerimizin kendilerinin kurgulayıp yazdıkları hikayelerden oluşan “Hem Okudum Hem Yazdım” adıyla bir kitabın daha dahil olarak zenginleşmesi, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin projeyi ne derece ciddiye aldıklarını göstermesi açısından önemlidir. Üç ilde toplam 130 bin öğrenciye uygulanan Annem varsa bende varım, kitap okuma, yazı yazma ve değerler eğitimi projesinin gelişerek devam etmesi, bilhassa öğrencilerimiz ve ailelerimiz üzerinde çok daha olumlu sonuçlar getirmesi en büyük dileğimdir.”

“Ekim ayında kitaplar masalarda”

Zülkif Dağlı ise önümüzdeki dönem projeye iki kitap daha ilave edileceğini, öğrencilerin Ekim ayı itibariyle kitaplarını masalarında bulacaklarını ifade ederek “2017 yılının Mart ayı itibariyle Annem Varsa Bende Varım kitabını bastırarak projemize başladık. Bir dönemlik deneme sonunda projenin amacına ulaştığını gördük. Bunun üzerine projeyi ortaokul ve liselerde de uygulayabilir miyiz şeklinde bir mütalaamız oldu. Değerli Yazarımız İlhan Akın’ın gayretiyle iki kitap daha projeye dahil edildi. Yaz döneminin sonuna doğru sınavlarda motive edici mahiyette orta son ve lise son öğrencilerine yönelik kitaplar da bastıracağız. Arkamıza dönüp bakmayacağız. Her türlü hazırlığımızı yapmış olacağız. Milli Eğitim Bakanımız projenin startını verirken ‘Bu sadece Düzce değil Türkiye projesi olacak’ demişti. Türkiye projesi olma yolunda ilerliyor. Sivas ve Bitlis illerinde proje uygulanmaya başlandı. Biz projenin başında her öğrencimizin 15 kitap okumasını hedeflemiştik. Hedefi aştığımızı görmek bizi mutlu etti. Ekim ayında öğrencilerimiz masalarında yeni kitaplarını bulacaklar. Gayret öğrenci ve velilerimizden, destekte bizden” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kitap okuyup dereceye giren çocuklara hediyeler verildi.