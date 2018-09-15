Düzce'de 69 bin 681 öğrenci ders başı yapıyor

DÜZCE(İHA) – Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de yeni eğitim öğretim yılının ders zili çalacak 69 bin 681 öğrenci ders başı yapacak.

Düzce'deki eğitim kurumları 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır. Düzce'de 408 eğitim kurumunda 69 bin 681 öğrenci, 4 bin 407 öğrenci yeni öğretim yılına merhaba diyecek. Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte başta emniyet ekipleri olmak üzeri Düzce Belediyesi zabıta ekipleri de eğitim sezonu için tüm tedbirleri aldılar.