Düzce’de 70 bin öğrenci tatile “merhaba” dedi

Düzce’de 70 bin öğrenci yaz tatiline girerken, Vali Dr. Zülkif Dağlı Pakmaya İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilere hem karne hem hediye dağıttı.

2017-2018 eğitim öğretim döneminin sona gelen öğrenciler karnelerini alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdiler. Okullarda karne heyecanı yaşanırken, Vali Zülkif Dağlı, Pakmaya ilkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte karne dağıtan Vali Dağlı, öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi. Karne heyecanı yaşayan çocuklar yaz tatilini nasıl değerlendireceklerini söylerken, Vali ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Vali Zülkif Dağlı, karne alan çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu söylerken, Düzce’de 70 bine yakın öğrencinin karne aldığını belirtti.

Vali Dağlı, “Çocuklarımızın hepsi başarılı, dönem boyunca hepsi bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yaz boyunca da güzelce dinlenecekler, en büyük temennimiz hepsinin mutlaka bir spor dalıyla uğraşması. Hediyelerimizin içerisinde mangala, satranç gibi oyunlarımız var. Geleneksel zeka oyunlarımız, bunlarla vakit geçirecekler, sokak oyunları ile vakit geçirecekler, yüzmeyi öğrenecekler. Mutlaka arada kitap da okuyacaklar. Sağlıklı, dinlenmiş ve biraz daha büyümüş bir şekilde önümüzdeki eylül ayında çocuklarımızı bu sıralara bekliyoruz. Biz de okullarımızı biraz daha iyileştireceğiz. Onlar okullarımızda olmadan önce tüm hazırlıklarımızı yapacağız” dedi.