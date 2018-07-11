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11 Temmuz 2018 12:37

Düzce’de 9. kez çocuk diyabet kampı düzenlendi

Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği, 9.

Düzce’de 9. kez çocuk diyabet kampı düzenlendi

11 Temmuz 2018 12:37

kampını yaşları 7-25 arasında değişen 70 diyabetliyle Pelemir Otel’de gerçekleştirdi.


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Uygulama Hastanesi’nden Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Sosyal Hizmet Uzmanı Gülşen Aytar, Diyabet Hemşiresi Figen Akçalı ve Diyetisyen Merve Karakuş’tan oluşan profesyonel diyabet ekibi, kamp süresince diyabetli çocuk ve gençlerle birlikte vakit geçirdi. Ayrıca; diyabetli spor eğitmeni Abdullah Bahçekapılı, diyabetli velilerden eğitimciler İsmail Hakkı Aslantaş, Tülay Aslantaş ve İsmail Hakkı Veli, iş camiasından Hatice Sönmez ve Saime Darıyerli kampa gönüllü olarak sürekli destek verdi.


Hastaların moral ve motivasyonunu yükseltmek, hayat kalitesini artırmak amacıyla kampı ziyaret eden ve birbirinden eğlenceli aktivasyonlar düzenleyen; Team 14 Aktivite Grubu, diyabetli Ultra Maratoncu Gürkan Açıkgöz, Yetenek Sizsiniz Finalisti İllüzyonist ve Mentalist Emre Utinal, Hindistan’dan Düzce kampına özel video paylaşımı yapan diyabetli motosikletli Seyyah Fatih Altunkaynak ve Armelit Aktivite Kulübü’nün folklor ekibi bu yılın sürprizleri arasındaydı.


Yeni diyabet tanısı alan 6 ve 14 yaşındaki iki çocuk da hastane yatağından çıkarak aktivitelere katıldı. Ayrıca hastaneye poliklinik kontrolüne gelen diyabetliler de bir günlerini kampta geçirme imkanı elde etti. Kampta, ailelerin karbonhidrat sayımı bilgileri gözden geçirilirken, kampçı çocukların ise sağlık kontrolleri yapılarak, yaz tatiline daha huzurlu devam etmeleri amaçlandı.




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