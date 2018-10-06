Düzce'de 912 saat eğitim görecekler

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında 100 personel konfeksiyon işçisi mesleğinde 912 saat eğitim görecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Söz konusu protokol kapsamında ilk sözleşme bölgemizde faaliyet gösteren Çise Giyim Ticaret Sanayi Ltd. Şti'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek için imzalandı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen imza törenine Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferat Acar, Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yunus Biçen ve Çise Giyim Ticaret Sanayi Ltd. Şti Düzce Fabrika Müdürü Yaşar Sevim ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında ile ilk etapta 100 personel, Çise Giyim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'nde konfeksiyon işçisi mesleğinde 912 saat sürecek eğitim ile yetiştirilecek ve aynı işyerinde istihdam edilecek.