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Düzce'de abart egzoz mücadelesi devam ediyor

Düzce’de trafik polislerinin abart egzozlu araçlar üzerinde denetimleri bütün hızıyla devam ediyor.

Düzce'de trafik polislerinin abart egzozlu araçlar üzerinde denetimleri bütün hızıyla devam ediyor. Haftasonu da denetimlerini devam ettiren ekipler sürücülere bin 2 TL ceza kesti.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, haftasonu şehir merkezinde abart egzoz denetimi yaptı. Ekipler, standart dışı egzoz takan ve fazla ses çıkaran otomobil ve motosikletleri durdurarak araçlar üzerinde denetim yaptı. Yeni yürürlüğe giren trafik cezaları gereği sürücülere 1002 TL lira para cezası kesildi.


Araçlar çekici ile otoparka çekilerek, sürücüleri de abart egzozların sökülerek standart egzoz takılması uyarısında bulundular.

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