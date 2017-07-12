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12 Temmuz 2017 14:13

Düzce’de açık hava lokantaları olacak

Düzce Belediyesi tarafından yayalaştırılan İstanbul Caddesi’nin dönüşümü için uygulamalar devam ediyor.

Düzce’de açık hava lokantaları olacak

12 Temmuz 2017 14:13

Cadde üzerindeki LED aydınlatmaların devreye girmesi ile birlikte Düzce Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli ve Başkan Yardımcısı Murat Caymaz önemli açıklamalarda bulundu.


Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in İstanbul Caddesi yayalaştırma projesi kapsamında ikinci aşama olan aydınlatma aparatlarının devreye girmesi ile caddenin dönüşümü tamamlanıyor. Cadde üzerindeki aydınlatmaların yakılması ile birlikte Düzce Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli “Emek veren herkese, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Düzcemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


Aydınlatmaların devreye girmesi ile açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Murat Caymaz da cadde dönüşümü ile ışıklandırma çalışmalarının aşama aşama devam edeceğini belirterek “caddemizi kapatmadan önce belli çalışmaları yaptık. Sonra caddeyi kapattık. Şimdi de ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. İstanbul caddesinin ışıklarını da bismillah deyip yaktık. Tabi bundan sonra birkaç aşama daha var. Öncelikli olarak tramvay hattını döşemeye başlayacağız. Onun ihalesi yapılacak. Sonrasında kaldırım taşlarını döşemeye başlayacağız. Son olarak da esnaflarımızın memnuniyeti için belediye başkanımızın bir projesi daha var. Meydana masa ve sandalyeler koyarak buranın daha da hareketlenmesini sağlamak istiyoruz. İnşallah hayata geçireceğiz. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra İstanbul Caddesi üzerindeki bu kapalı alan bambaşka bir görüntüye kavuşacak. Niyetimiz halis. Hem yaya vatandaşlarımız hem de esnafımız açısından daha canlı olabilmesi için bir çalışmaya girdik. İyi olacak inşallah” dedi.




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