Düzce'de ağaçlara bakım yapıldı

Düzce'nin güzelliğini korumak adına Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlar halinde kontrolsüzce uzayan ağaç dalları ve yabani otları temizleme ve budama çalışması gerçekleştiriyor.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın vatandaşlardan gelen istekleri dikkate alarak yön verdiği çalışmalarda vatandaşlardan gelen dilekçeler titizlikle inceleniyor. Düzce halkının dilekçelerine istinaden kaldırımlarda bulunan ve çatılara ve elektrik tellerine zarar veren ağaçlarla can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçlar, Başkanın talimatıyla özenle budanıyor. Bu kapsamda Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2018 sonbahar ayı içerisinde sokak ve kaldırımlarda bulunan ağaçlarda budama çalışmasına hız kesmeden devam ederken vatandaşımızdan gelen istekleri değerlendirmeye devam ediyor.