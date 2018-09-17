Düzce'de Ahilik Haftası kutlaması mehter yürüyüşü ile başladı

Düzce'de Ahilik Haftası kutlamaları Belediye Meydanı önünden Anıtpark alanına kadar süren kortejle başladı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtına çelenk bırakan esnaflar burada açtıkları stantlarla ürünlerini tanıttılar. Programda ayrıca Ahi Pilavı ikramı yapıldı.

Düzce'de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama programı Düzce Belediyesi önünden Anıtpark'a kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Esnaflar Mehter ile birlikte yürüdüler halkı selamladılar.

Ardından Anıtpark'ta devam etkinliklerde konuşan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, mesleki eğilimi olan çocukların mutlaka meslek liselerine yönlendirilmelerini istedi. Ayrıca üretim yapan mikro ölçekli sanatkarların ürünlerini sergileyip satabilecekleri bir fuar alanına ihtiyaç olduğunu hatırlatan Kayıkçı şöyle devam etti: “Birliğimiz il genelinde 27 meslek odası 1 şubesiyle konuşlanmış, 10 bin 800 civarı işyerimiz aileleri ve çalışanları ile birlikte düşünüldüğünde 60 bin insanı temsil eden Düzce'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu itibarla mesuliyetimiz ağırdır. Düzce'mizde ve ülkemizde esnaf ve sanatkarlarımız sadece işiyle iştigal eden kesim değildir. Selçuklu döneminden başlayan esnaf ve sanatkarlar teşkilatı bu ülkenin her zaman mayası olmuş, çimentosu olmuştur. Ülkeyi ayakta ve bir arada tutan ülkemize istikamet çizen bir görevi de asırlar boyunca bu teşkilat hakkıyla yerine getirmiştir. Çırak, kalfa, usta ilişkilerinin devamını sağlayabilmek adına okullarda mesleki özellikleri taşıyan çocuklarımızın mutlaka özelliklerine göre yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Meslek liseleri iş dünyasına ve sanatkâr yetişmesine sağladığı katkılardan dolayı en üst seviyede desteklenmeli. Çalışarak okuyan, ekonomisi düşük çırak ve kalfalarımızın meslekli olup evlerine ekmek götürebilmelerini sağlamak teşkilatımızın birinci önceliği yöneticilerimizin vazgeçilmez sorumluluğudur.”

“Ahilik kurumunun temelinde vatan ve millet sevgisi vardır”

Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Ahilik kültürüne sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek “Bilim, ahlak ve çalışma prensiplerine dayanan Ahilik, yüzyıllarca karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve adalet bilincini taşıyan esnaf ve zanaatkarlar yetiştirmiştir. Ahilik halka dönük bir kurumdur. Kendi ticaret çıkarlarını meslektaşlarından üstün tutmayan kişi mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arar. Ahilik kurumunun temelinde vatan ve millet sevgisi vardır. Bu bağlamda bize düşen görev Ahilik kültürüne ve geleneğine sahip çıkmaktır” dedi.

“Birleşmelisiniz”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise esnaflara bir araya gelerek büyük işletmelere karşı direnmeleri telkininde bulunarak “Ahilik Temelleri Selçuklu döneminde atılmış, Osmanlı ile kurumsallaşmış bir sivil toplum kuruluşudur. Esnaf ve sanatkarlarımız o tarihlerde sorunlarını çizmek için böyle bir organizasyon içerisine girmişler. Günümüzde büyük işletmeler küçük esnafa zarar vermekte. Küçük esnaf bunlara karşı birleşmeli ve direnmeli, günün şartlarına göre pozisyon almalılar. Yoksa büyük balık küçük balığı yutar. Özellikle oda başkanlarımız esnafları bir araya getirerek daha büyük işletmeler kursunlar” diye konuştu.

“Kuvvet birliktelikten doğar”

Düzce Vali Yardımcısı Cemal Demiryürek, Ahiliğin tanımını ülke ekonomik tehdit altında iken mevcut durumu fırsata çevirmeyip vatandaşın ve milletin menfaatini gözetmek şeklinde yaptı. Kuvvetin birlikten doğduğunu vurgulayan Demiryürek şunları söyledi: “Ahilik esnafa yol gösteren fikir ve hareket kaynağıdır. Ahilik öncelikle bir kardeşlik teşkilatıdır. Kardeşliğin gereği de paylaşmak, zor durumda olan destek olmaktır. Ahilik yalnızca bir meslek örgütü dayanışması değil, aynı zamanda bir aynı zamanda toplumsal sorumluluğu olan bir teşkilattır. Yeri geldiğinde Anadolu'da Moğol istilasına karşı koyduğu gibi. Ülkesini ve milletini ekonomik ve sosyal saldırılara karşı korumasını bilendir Ahi. Ülkemizin ekonomik tehditler altında olduğu günümüzde de mevcut durumu fırsata çevirmeye çalışan değil, vatandaşı, komşu esnafı ve milletin menfaatini gözeterek faaliyette bulunur günümüz ahileri. Unutmayalım bir olursak var oluruz, ayrılırsak yok oluruz.”

Konuşmaların ardından Yılın Ahisi Bayram Durmuş'a, Yılın Kalfası Abdurrahman Çakır'a ve Yılın Çırağı Ramazan Yalçın'a, Düzce Vali Yardımcısı Cemal Demiryürek, Belediye Başkanı Dursun Ay ve Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar tarafından ödülleri verildi.

Programın sonunda ebediyete intikal etmiş esnaf ve sanatkarların ruhuna dua okundu. Protokol üyeleri esnaf ve sanatkarlar tarafından kurulan stantları gezdi. Ayrıca programa katılanlara ahi pilavı ikramı yapıldı.