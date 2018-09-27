Düzce'de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde asfaltı kesilen ve bozulan alanlarda hızlı çözüm üretmek adına yama çalışmaları yapıyor. Cedidiye ve Kiremitocağı mahallelerinde devam eden çalışmalar kapsamında altyapı çalışmaları nedeniyle kesilen bölgelere dolgu yapılırken yağışlı havalar öncesinde alt yapı sorunlarının ortaya çıkmasını önleyecek çalışmalar belirlenen periyot çerçevesinde devam edecek.

Öte yandan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçede alt yapı çalışmaları gerçekleştirerek merkez mahallelerle birlikte uyguladığı kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Koçyazı mahallesinde hat yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ayrıca merkez ve kırsal mahallerde suyu olmayan alanlara yeni içme suyu hattı çekilirken kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları da sürdürüyor.