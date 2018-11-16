Düzce'de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesinin özellikle Fen İşleri ve Su Kanalizasyon müdürlüklerince yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları hava şartlarının uygun olduğu her gün daha hızlı şekilde devam ediyor. Yağmur, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşendiği mahallelerde asfalt yama yapan ekipler, hava şartlarının uygun olduğu her anı değerlendirmeye özen gösteriyor. Muhtelif mahallelerde çok sayıda ekip ile devam eden çalışmalar kapsamında kış ayları öncesinde çukur ve bozuk olan yollarda asfalt yama yapılarak kış aylarının rahat geçirilmesi planlanıyor. Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek oluşturdukları program çerçevesinde çalışmalarına devam edecek.