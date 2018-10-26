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Düzce'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi ekipleri sokak sokak tarama yaparak yolları daha güvenli ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin Düzce Beyciler mahallesi ışıkları yanyolun da başlattığı yollara asfalt işleminden önce baybas malzemesi serimine başlayarak alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay konuyla ilgili açıklamada ; Düzce'nin genelinde bozuk,kötü yıpranmış,alt yapısı olmayan yol bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Vatandaşımızın can güvenliği bizim için her şeyin önünde gelirken,Düzce'yi altyapı standartları yüksek bir şehir yapmaya da devam ediyoruz.''ifadelerini kullandı.

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