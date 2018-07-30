Düzce’de alt yapıya ağırlık verildi

Asfaltlamada eksikliklerin tamamlandığını ifade eden Başkan Ay ‘ yılsonuna kadar, yeni açılan yolların tamamı asfaltlanmış olacak’ dedi. Ay, belediyenin sosyal hizmetlerinin de aralıksız olarak sürdürüldüğünü açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ak Parti Düzce İl Teşkilatı Divan Toplantısı’nda belediyenin icraatlarını anlattı. Düzce Müftülüğü salonundaki toplantıya AK Parti Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, parti teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Ay, teşkilata verdiği brifingde belediyenin alt yapı çalışmalarını öne çıkardı. Başkan Ay, yılsonuna kadar alt yapı eksikliklerinin tamamlanacağını belirtti ve şu görüşlere yer verdi “ Temmuz ayı sonuna kadar yeni açılan ve tadilat gören yollara 110 bin ton asfalt döküldü. Yılsonuna kadar bu rakam 200 bin ton olacaktır. Düzce’de 12 kilometre yol yapımı ve bağlantı yolları yapılmaktadır. En önemli hizmet olarak gördüğümüz otoban yol bağlantısı bu yıl içinde bitirilecektir. Bunun dışında yine bir yıl içinde 17 kilometre yağmursuyu hattı döşendi. 2 bin 500 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. İçme suyu için de 10 kilometre hat yapıldı” Başkan Dursun Ay, belediye tarafından sosyal hizmetlerin de aralıksız olarak sürdüğünü ifade etti. Tüm hizmetlerin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan ‘ Biz bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek zorundayız. Böyle olduğu takdirdi başarı bizimledir’ dedi.