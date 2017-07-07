Olay Atatürk Bulvarı üzerinde bulanan bir kırtasiye önünde meydana geldi. Güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Bulvarı üzerinde kırtasiye önüne park ettiği aracının hemen yanı başında oturan Erman Güler, bir süre sonra aracına binerek para çekmek için bankaya gitmek istedi.

Aracının torpidosuna bıraktığı cüzdanı yerinde bulamayan Güler hemen emniyet ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan Emniyet ekipleri mağdur Erman Güler’in ifadesini aldıktan sonra çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde Erman Güler’in aracının başında otururken hırsızlık zanlısının aracın açık camından içeriye elini uzatarak cüzdanı aldığı ve kayıplara karıştığı görülüyor.

Cüzdan içerisinde bin TL nakit para ve kredi kartları olduğu öğrenilirken il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.