Düzce'de araç sayısı 111 bine ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 110 bin 704 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 110 bin 704 oldu. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 558 otomobil, 2 bin 627 Minibüs, bin 681 Otobüs, 17 bin 153 Kamyonet, 4 bin 688 Kamyon, 15 bin 871 Motosiklet, 11 bin 812 Traktör, 314 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.