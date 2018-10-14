İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de aranması olan 20 kişi yakalandı

Türkiye ile eş zamanlı olarak Düzce’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan “Hırsız Kapan” uygulamasında aranması olduğu belirlenen 20 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Türkiye ile eş zamanlı olarak Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan “Hırsız Kapan” uygulamasında aranması olduğu belirlenen 20 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Türkiye genelinde yapılan “Huzur Güven (Hırsız Kapan)” uygulaması kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uygulama yaptı. Uygulamalar kapsamında işledikleri suçlardan dolayı cezaları kesinleşmiş olan ve araması bulunan 20 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Alkol uygulamalarında ise bin 342 şahıs, 668 araç, 116 umuma açık yerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 10 bin 725 TL para cezası kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.