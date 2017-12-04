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04 Aralık 2017 14:19

Düzce’de asfalt çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi, cadde bulvarlarda devam eden asfalt serme işleminin tamamlanması için hafta sonu da çalışmalarına devam etti.

Düzce’de asfalt çalışmaları sürüyor

04 Aralık 2017 14:19


Düzce Belediyesi, cadde, sokak ve bulvarlarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve hafta sonu da devam eden asfaltlama çalışmalarını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da yakından takip etti. Ekipleri ziyaret eden Başkan Dursun Ay, tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Başkan Ay rekor seviyede asfaltlama çalışması yapıldığına dikkat çekerek, “Hava şartlarının uygun şekilde devam etmesini avantaja çevirdik. Aralıksız olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda bakım onarım ve asfaltlama işlemlerimizi yaptık. Müdürlüğümüz tam personel kapasitesi ile hafta sonları da dahil olmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Asfaltsız yol kalmayacak diyerek çıktığımız bu yolda şehir merkezinin büyük bir kısmını tamamladık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri her zaman dikkate alıyor ve öncelik veriyoruz” dedi.




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