Düzce'de asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Düzce'de çalışmalarını hızla sürdüren Düzce Belediyesi tüm yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, ”Düzce için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. İl genelinde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirten Belediye Başkanı Dursun Ay, ”kentsel dönüşüm ve sosyal projelerimizin yanı sıra alt yapı ve asfaltlama çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, il genelinde belirlenen programlar dâhilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor“ dedi.