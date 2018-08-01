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01 Ağustos 2018 13:04

Düzce’de bağlantı yolları açılıyor

Düzce Belediyesi tarafından çevre yolları ile ana arterlerle ulaşımı sağlayacak bağlantı ve yan yolların açılmasına başlandı.

Düzce’de bağlantı yolları açılıyor

01 Ağustos 2018 13:04

Bu program kapsamında son olarak Ruhi Kurnaz caddesinde Karaca deresi kenarındaki yan yollar açılıyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri tarafından kentte imar planına göre hazırlanmış çevre yol ve cadde bağlantılarını sağlayacak olan yan yolların açılması için çalışmalar hızlandırıldı. Özellikle yeni yerleşim bölgelerinde ve yeni açılan çevre yolları ile ana arterlere bağlantıyı sağlayacak yan yolların açılmasına öncelik veriliyor. İmar planına işlenmiş ve alt yapısı tamamlanmış olan bağlantı ve yan yolların kısa süre içinde açılması hedefleniyor. Ekipler program dahilinde Ruhi Kurnaz Caddesi, Karaca Deresi mevkiinde bulunan yan yollarda çalışma yapıyor.




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