Düzce’de bağlantı yollarında çalışma başlıyor

Bölge Müdürlüğü çalışmalara başlıyor.

Düzce Merkez Otoyol bağlantısında çalışmalar hız kazandı. Son olarak Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam’ın bizzat incelediği bağlantı yolu inşaatında yaptığı açıklama doğrultusunda alt yollar için de düğmeye basıldı. Şehirler arası Otobüs Terminali, Organize Sanayi Bölgesi ve şehir merkezinin Gümüşova-Gerede Otoyoluna direk bağlantısını sağlayacak alt yol güzergahında bulunan D-100 Kervan Kavşağı, C. Ayral Bulvarı ile Haydar Gördebil Bulvarı üzerinde üstyapı yenileme çalışmaları 10 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Her iki yönde çalışmaların yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağı belirtilirken Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden Düzce Belediyesine gönderilen resmi yazı çerçevesinde başlatılacak çalışmalara ilişkin açıklama şu şekilde;

“Bölge Müdürlüğümüz kontrollüğünde yapımı devam etmekte olan Gümüşova-Gerede Otoyolu ile D100 Üzeri Kervan Kavşağı Arası Otoyol Bağlantı Yolu Yapım İşi kapsamında Km:4+270 ile Km:5+000 arasında üstyapı yenileme çalışması yapılacağından, D100 istikameti taşıt trafiğine kapatılarak, trafik aynı bulvarın otogar istikametinde gidiş geliş şeklinde olacaktır. Kapalı alana çıkan tüm sokaklar çalışma ve iş güvenliği açısından beton bariyerler ile kapatılacaktır.”

Ayrıca konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, çalışmaların aksamadan devam etmesi ve zamanında tamamlanabilmesi için, vatandaşların alternatif güzergahlara yönlendirilmesi, şehir içi toplu taşıma araçlarının geçici olarak güzergahlarının değiştirilmesi ve çalışma alanında park etmiş araç bulundurulmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda vatandaşlardan duyarlı davranmaları istendi.