Düzce’de Bakan Özlü’ye davullu zurnalı karşılama

Faruk Özlü, referandum çalışmaları kapsamında Düzce’nin Yığılca ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce’nin Yığılca ilçe girişinde davul ve zurnalarla İlçe Kaymakamı Furkan Sancaktutar, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, İGM üyeleri, teşkilat üyeleri ve kalabalık bir halk topluluğunca karşılanan Bakan Özlü’ye Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit tarafından çiçek takdim edildi.

Karşılamanın ardından kalabalık bir araç konvoyu ile ilçe turu atan Bakan Özlü, halka seslenmek üzere Yığılca Belediyesi Sosyal Tesislerine geçti. Burada yoğun bir dinleyici kitlesine hitap eden Bakan Özlü, AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği icraatları anlattı. Bu referandumda “evet” demenin önemini açıklayarak Yığılca halkından yüksek yüzde ile “evet” oylarında Türkiye birinciliği istedi. Yığılca halkı da Bakan Özlü’nün bu isteğine yüksek sesle “evet” diye bağırarak ve alkış tutarak karşılık verdi. Bakan Özlü halkın merakla sonucunu beklediği Yığılca-Düzce Karayolu hakkında da, “Yolumuzun projelendirilmesinin ardından ihalesi de yapıldı. 3 adet viyadük eklemesi ile birlikte yolumuz iki yıl içerisinde tamamlanacak. Yığılcalı hemşehrilerim merak etmesinler. Biz bu yolun takipçisi olacağız. Sadece yol için değil. Yığılca bizim için önemli bir yer. Siz bize sahip çıktıkça ve biz bunu gördükçe daha azimle Yığılca için çalışıyoruz. Sizlere bir sürpriz haberim daha var. Yürüttüğümüz görüşme ve çalışmalar sonucunda 2018 yılında Yığılca’da doğalgaz çalışmalarına başlıyoruz. Yani 2018 yılında Yığılca’ya doğalgazı getiriyoruz. Böylece Düzce’de doğalgaz olmayan ilçe kalmayacak” dedi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ise "Sayın Bakanıma ilçem adına öncelikle gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür ediyorum. Bakanımız bizler için büyük bir kazanım. Sağ olsun hangi projemiz olursa olsun, Ankara’da takipçisi oluyor. Halkımın merak ettiği bir konuya da ben açıklık getirmek istiyorum. Turizm Vadisi projesi için DSİ ile yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü Bey bu projeye çok büyük değer veriyor ve önemsiyor. İnşallah onun bu özverili çalışması ve projelerimizi sahiplenmesi ile birlikte ilçemiz Yığılca yakın bir zamanda bölgemizde bir numara olacak. Ayrıca bu referandumda da ben şahsım adına Sayın Bakanıma söz veriyorum. Yığılca ilçesi olarak bu referandumda yüksek yüzde oranıyla “evet” diyeceğiz ve Türkiye’de sıralamada birinci olacağız. Bugün burada ki kalabalık, ilgi ve alaka da bunun en büyük göstergesi” diye konuştu.

Bakan Dr. Faruk Özlü halka seslenişinin ardından Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ile birlikte başkanlık makamına geçti. Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’e makamında gerçekleştirilen ziyaretin ardından, Bakan Özlü Yığılca Ziraat Odasına geçerek burada Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın ile bir araya geldi. Ziraat Odası ziyaretinin ardından Yığılca programını tamamlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü Yığılca’dan ayrıldı.