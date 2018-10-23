Düzce'de bazalt beton çalışmaları başladı

Düzce Belediyesi yayaların daha güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce merkez ve çevre mahallelerin muhtelif yerlerine bazalt beton harcı ile kaldırım beton dökümü yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın bazalt beton dökme çalışmalarını incelediği sırada verdiği bilgiler doğrultusunda; Trafik akışının aksamaması ve güvenli şekilde sağlanması ve vatandaşımızın yaya kaldırımlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilmesi adına kademeli olarak yürütülen çalışmaların kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz.'' İfadelerini kullandı.