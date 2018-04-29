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29 Nisan 2018 20:46

Düzce’de bıçaklı kavga: 3 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Iraklı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Düzce’de bıçaklı kavga: 3 yaralı

29 Nisan 2018 20:46


Olay, akşam saatlerinde Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye’ye yerleşen M. M., E.K.S ve S.L.M Düzce’ye yerleşerek çalışmaya başladı. Bu esnada K.A.K isimli bir başka Iraklı da iş bulduğunu iddia ederek çalışanlardan aracılık parası istedi. Akşam saatlerinde Eski Bolu Caddesi üzerinden gezen arkadaşlarıyla gezmekte olan M. M., E.K.S ve S.L.M ile K.A.K karşılaştı. Aralarındaki aracılık parası nedeniyle tartışmaya başlayan grupların tartışmayı kavgaya dönüştü. Kavgaya K.A.K’nin arkadaşları da girince kavga büyüdü. Sopaların, bıçakların da çekildiği kavgada K.A.K ile arkadaşları alacaklı olduğunu iddia ettikleri M. M., E.K.S ve S.L.M’yi dövdüler. E.K.S’yi de sırtından bıçaklayan K.A.K’yi vatandaşlar zorlukla ayırdı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavga sonrası kaçan saldırganları yakalamak için inceleme başlattı.




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