Düzce’de binin üzerinde katılım ile satranç turnuvası başladı

Satranç Kupası spor salonunda başladı. Turnuvaya binin üzerinde rekor bir katılım oldu.

Satranç Kupası Kalıcı konutlar spor salonunda başladı. Bin’e yakın sporcunun katıldığı turnuva yoğun katılımdan dolayı iki ayrı salonda gerçekleştirildi. İl ve ilçelerdeki okullardan öğrencilerin katılım sağladığı turnuva heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

İlk kez bu büyüklükte gerçekleştirilen turnuvada ilk hamleyi Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Düzce Satranç İl Temsilcisi Haluk Velioğlu yaptı.

“Amacımız çocuklarımıza sportif faaliyetlerde bulunmaları”

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit turnuva hakkında verdiği bilgide “İlimizde çok büyük bir satranç turnuvası yapmak istedik. Satranç federasyonumuzla beraber 4 ay öncesinden planlamıştık. İlimizde ve ilçelerdeki bütün okullardan satranca gönül vermiş öğrenciler geldiler. Turnuvamız çok büyük katılımla başladı ve 2 gün sürecek. Amacımız çocuklarımızı satranç ve diğer sportif faaliyetler içerisinde tutmak. Çocuklarımızın bu alanda yetişmesini de eğitim açısından önemli görüyoruz” dedi.

Satranç federasyonu Düzce İl Temsilcisi Haluk Velioğlu da, ilk kez bu kadar yüksek katılımlı bir turnuva düzenlendiğini söyleyerek, Düzce ölçekli bir ilde bu sayının Türkiye rekoru olabileceğini vurguladı.

Velioğlu, “Valilik kupası ilk kez yapılıyor. Ufak tefek aksilikler dışında başarılı bir organizasyon. Bizim ölçeğimizde bir ilde bu kadar yüksek rakam Türkiye rekoru sayılabilir. Bini aşkın sporcuyla birlikte buradayız. Turnuva yarın sonlanacak. Yaş gruplarında, genel gençler, yıldızlar ve minikler şeklinde. Okul takımları şeklinde yaptık” ifadelerini kullandı.