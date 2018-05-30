Düzce’de bir anda yanan halk otobüsü küle döndü

Ön kısmından başlayan yangında otobüs küle döndü.

Düzce’nin Orhangazi Mahallesi Teknopark Caddesi’nde Düzce Üniversitesi Ana giriş kapısı önünde park halinde olan Düzce Belediyesi Denetimli Burhan Mat idaresindeki Doğalgaz ile çalışan 81 ER 421 Halk Otobüsü bir anda ön kısmından yanmaya başladı. Vatandaşların yangını görmesi ile Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs küle dönerken, itfaiye ekipleri uzun süre doğalgaz tüplerini soğutma çalışması yaptı.

Olayı görün Hasan Akgün, yangının bir anda otobüsün ön kısmından başladığını ve bir anda otobüsü sardığını belirterek patlama olduğunu söyledi. Akgün otobüsün park halinde olduğundan her hangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.