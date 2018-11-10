Düzce'de bir binanın çatısı tamamen yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesi Yeni Sanayi'de lastikçi dükkanının da bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangında 2 katlı binanın çatısı uzun süre yanarken ekipler yangını söndürmekte güçlük çekti.

Yangın Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesi Yeni Sanayi'de D-100 karayolu yan yol üzerinde bulunan lastikçi dükkanının da bulunduğu 2 katlı binanın çatısında meydana çıktı. Alınan bilgiye göre Mehmet Kotan'a ait olan oto lastik tamiri yapan iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ikinci katta bulunan eve de sıçradı. Binanın çatı kısmında başlayan yangın tüm çatıyı kapladı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almakta uzun süre güçlük çekti. Ekiplerin mücadelesi sonrası kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Binanın çatı kısmı tamamen yanarken büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.