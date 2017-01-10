Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 14:29

Düzce’de Buz Sarkıtları Kırılıyor

Düzce’de Buz Sarkıtları Kırılıyor

10 Ocak 2017 14:29

Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerine ait çatılar ile köprülerde uzun buz sarkıtları oluştu. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında özellikle köprülerde oluşan buz sarkıtlarının tehlikeye neden olmaması amacıyla çalışma başlattı. Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri kürek ve kırıcılarla buzları kırdı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürüyen vatandaşların, yüksek binaların saçaklarında oluşan uzun buz sarkıtlarının olduğu alanlarda geçerken dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Bu arada sokakta bulunan kedi ve köpekler için de mama verildi. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmamaları için çeşitli noktalara kedi ve köpek maması döktü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
7
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    7°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç