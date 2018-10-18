Düzce'de cadde ve sokaklar temizleniyor

Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları daha sonra yolların yıkanması ile devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, temizlik hizmetlerinin Belediyelerin asli görevi olduğunu belirterek, "Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı görevlilerimiz, halkımıza daha yaşanabilir ve temiz bir çevre sunmak için görevine gece gündüz devam ediyor. Ekiplerimiz; ana arterlerde, parklarda, okul çevrelerinde ve tüm mahallelerimizde evsel atıkların toplamasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalarını herhangi bir aksaklığa yer vermeden devam ettiriyor. Ayrıca yoğunluk yaşanan noktalardaki konteynerler sık sık boşaltılıp; meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor" dedi.